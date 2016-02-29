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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 12:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，走势脆弱

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* 澳元/美元亚洲开盘报0.7130，盘初面临一些抛压

* 东京市场再次抛售澳元/日圆，澳洲数据疲软加重澳元/美元压力

* 澳元/美元跌至0.7109，澳元/日圆从81.25跌至80.65

* 亚洲市场对中国股市沪综指跌逾3%反应平淡

* 澳元/美元报约0.7130(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 许娜)

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