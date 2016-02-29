《汇市简讯》澳元/美元下跌，走势脆弱

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 澳元/美元亚洲开盘报0.7130，盘初面临一些抛压
* 东京市场再次抛售澳元/日圆，澳洲数据疲软加重澳元/美元压力
* 澳元/美元跌至0.7109，澳元/日圆从81.25跌至80.65
* 亚洲市场对中国股市沪综指跌逾3%反应平淡
* 澳元/美元报约0.7130(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 许娜)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选