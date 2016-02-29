修正-《全球汇市》日圆兑美元大幅反弹，股市下滑刺激避险买盘

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0938 1.0931 +0.06 +0.72 1.0860
美元/日圆 112.99 113.99 -0.88 -6.08 120.30
欧元/日圆 123.58 124.60 -0.82 -5.28 130.47
美元/瑞郎 0.9958 0.9963 -0.05 -0.60 1.0018
英镑/美元 1.3874 1.3868 +0.04 -5.86 1.4738
美元/加元 1.3520 1.3510 +0.07 -2.31 1.3839
美元/离岸人民币 6.5494 6.5438 +0.09 -0.28 6.5680
澳元/美元 0.7141 0.7128 +0.18 -1.84 0.7275
新西兰元/美元 0.6589 0.6625 -0.54 -3.46 0.6825
澳元/日圆 80.670 81.220 -0.68 -7.93 87.620
新西兰元/日圆 74.890 75.510 -0.82 -8.65 81.980
英镑/日圆 156.80 157.93 -0.72 -11.52 177.22
澳元/新西兰元 1.0834 1.0745 +0.83 +1.59 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选