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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 13:41 BJT

修正-《全球汇市》日圆兑美元大幅反弹，股市下滑刺激避险买盘

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0938 1.0931 +0.06 +0.72 1.0860

美元/日圆 112.99 113.99 -0.88 -6.08 120.30

欧元/日圆 123.58 124.60 -0.82 -5.28 130.47

美元/瑞郎 0.9958 0.9963 -0.05 -0.60 1.0018

英镑/美元 1.3874 1.3868 +0.04 -5.86 1.4738

美元/加元 1.3520 1.3510 +0.07 -2.31 1.3839

美元/离岸人民币 6.5494 6.5438 +0.09 -0.28 6.5680

澳元/美元 0.7141 0.7128 +0.18 -1.84 0.7275

新西兰元/美元 0.6589 0.6625 -0.54 -3.46 0.6825

澳元/日圆 80.670 81.220 -0.68 -7.93 87.620

新西兰元/日圆 74.890 75.510 -0.82 -8.65 81.980

英镑/日圆 156.80 157.93 -0.72 -11.52 177.22

澳元/新西兰元 1.0834 1.0745 +0.83 +1.59 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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