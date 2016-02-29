周末在上海举行的20国集团(G20)财政和金融官员会议一如预期，未能就如何采取大胆 新举措达成协议，重振全球经济这一重担又牢牢地压在了各国央行的肩上。 G20承认，单凭货币政策并不足以抗击日益升高的全球风险，但与会领导人未能勾勒出 具体的步骤框架，只是作出模糊笼统的承诺。 日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行已经得到20国集团(G20)相关决策人士的全 面理解，认为该央行采取负利率政策是旨在尽快实现2%的通胀目标。 美联储理事布雷纳德周五称，海外金融及经济的动荡，可能导致美联储将利率维持在低 于许多观察家预期的水准，她亦呼吁各央行和政府在全球范围内展开更多合作。布雷纳德亦 指出，美国1月通胀率强劲上升，并不会改变她认为美联储应谨慎升息的看法。 美联储理事鲍威尔周五表示，联储坚决根据经济数据决定利率路径的作法，将会不时令 投资者和交易商感到“意外”。鲍威尔称，在现实情况下，在传达沟通政策途径时，“很难 避免”同时用到时间框架和数据为准的指引。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 孙茉莉; 审校 艾茂林)