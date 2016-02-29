路透基点：阿里巴巴寻求40亿美元五年期子弹式贷款--TRLPC

路透香港2月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子商务巨头阿里巴巴集团正寻求至多40亿美元的五年期子弹式贷款，业已圈定数家银行参与。

消息人士称，约有五到七家银行将组成贷款安排行团队。贷款将用于一般企业用途。

熟悉情况的市场参与者称，安排行团队将由牵头并参与阿里巴巴2014年上次贷款的银行构成。2014年10月，阿里巴巴与11家银行达成30亿美元五年期循环信贷安排，其中花旗、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行，另外七家参贷行分别是法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰、荷兰安智银行和瑞穗银行。

2014年贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，承诺费25个基点。除此之外，未向参贷行支付其他费用。

阿里巴巴最新贷款预计和另一家中国互联网公司--腾讯控股去年12月的贷款定价相近。腾讯五年期贷款初始目标为12.5亿美元，最终规模扩大近一倍达到24.5亿美元。共有19家银行参与了腾讯贷款，包括资深牵头行兼簿记行澳新银行(ANZ)、中银香港、招商银行离岸金融中心、花旗、汇丰和瑞穗银行在内。

腾讯的五年期子弹式贷款支付125个基点的最高综合收益，贷款利率较Libor加码110个基点，最终以俱乐部贷款结案。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)