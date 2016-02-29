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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 14:56 BJT

日本债市：公债大多上扬，市场等待明日10年期公债标售

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.235% -0.5 -0.230%

五年期公债 -0.230% -1.0 -0.220%

10年期公债 -0.065% +0.0 -0.065%

20年期公债 0.540% -0.5 0.545%

30年期公债 0.850% -0.5 0.855%

10年期公债期货 <0#JGB:> 152.16 +0.07 152.09

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻/艾茂林)

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