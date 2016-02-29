日本债市：公债大多上扬，市场等待明日10年期公债标售

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.235% -0.5 -0.230%
五年期公债 -0.230% -1.0 -0.220%
10年期公债 -0.065% +0.0 -0.065%
20年期公债 0.540% -0.5 0.545%
30年期公债 0.850% -0.5 0.855%
10年期公债期货 <0#JGB:> 152.16 +0.07 152.09
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻/艾茂林)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选