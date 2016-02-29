《汇市简讯》欧元/美元买气改善，受美元/日圆跌势支撑

0647GMT

* 受美元/日圆跌势影响，欧元/美元买气提升，盘初曾低见1.0912美元，后升至1.0947

* 欧元/日圆颓势仍造成压力，欧元/日圆稳定缓慢下行，由124.49跌至123.43

* 传闻1.0900美元下方有停止单，但在其前方的买气强劲，部分与选择权有关

* 今日在1.0900到期的选择权有11.67亿欧元，在1.0920-30到期的有13亿欧元

* 今日在1.1000上方到期的选择权有11.37亿欧元

* 整体欧元走势倾向为下行(完)