《汇市简讯》欧元/美元买气改善，受美元/日圆跌势支撑

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 受美元/日圆跌势影响，欧元/美元买气提升，盘初曾低见1.0912美元，后升至1.0947
* 欧元/日圆颓势仍造成压力，欧元/日圆稳定缓慢下行，由124.49跌至123.43
* 传闻1.0900美元下方有停止单，但在其前方的买气强劲，部分与选择权有关
* 今日在1.0900到期的选择权有11.67亿欧元，在1.0920-30到期的有13亿欧元
* 今日在1.1000上方到期的选择权有11.37亿欧元
* 整体欧元走势倾向为下行(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选