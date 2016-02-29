《汇市简讯》欧洲盘初：G20会议大戏落幕，市场风险意愿低迷不振

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 美元/日圆跌0.91%，澳元/美元跌0.03%，新西兰元/美元跌0.62%，澳元/日圆跌0.81%
* 美元/印度卢比升0.04%，美元/人民币升0.09%，美元/韩元跌0.12%，美国10年期公债收益率1.7365%
* 日股日经指数收低1%，E-迷你标普500指数期货跌0.6%，中国沪综指跌3.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，美国原油跌0.34%
* 《一周经济焦点》G20会议无果而终，市场焦点转向经济增长势头迹象
* 日本数据：1月工业生产增速为一年最快，但前景仍然不确定 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选