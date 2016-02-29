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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 15:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：G20会议大戏落幕，市场风险意愿低迷不振

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* 美元/日圆跌0.91%，澳元/美元跌0.03%，新西兰元/美元跌0.62%，澳元/日圆跌0.81%

* 美元/印度卢比升0.04%，美元/人民币升0.09%，美元/韩元跌0.12%，美国10年期公债收益率1.7365%

* 日股日经指数收低1%，E-迷你标普500指数期货跌0.6%，中国沪综指跌3.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，美国原油跌0.34%

* 《一周经济焦点》G20会议无果而终，市场焦点转向经济增长势头迹象

* 日本数据：1月工业生产增速为一年最快，但前景仍然不确定 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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