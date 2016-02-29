版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 15:28 BJT

全球金市：金价站上1,220美元，2月有望录得四年来最大月线涨幅

--------------------0651GMT-------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1226.3 4.09 0.33

现货银 14.66 -0.02 -0.14

现货铂金 915.95 2.65 0.29

现货钯金 488.85 7.63 1.59

COMEX期金 1227.4 7 0.57

COMEX期银 14.665 -0.024 -0.16

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐