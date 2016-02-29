全球金市：金价站上1,220美元，2月有望录得四年来最大月线涨幅

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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价格 变动 涨跌%
现货金 1226.3 4.09 0.33
现货银 14.66 -0.02 -0.14
现货铂金 915.95 2.65 0.29
现货钯金 488.85 7.63 1.59
COMEX期金 1227.4 7 0.57
COMEX期银 14.665 -0.024 -0.16
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红/王兴亚)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选