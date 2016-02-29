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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 15:42 BJT

新兴汇市：韩元触及五年半低点，美国乐观数据提振美元

路透2月29日 -

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 113.06 114.00 +0.83 +6.40 120.30

坡元 1.4060 1.4084 +0.17 +0.82 1.4175

台币 33.492 33.492 +0.00 -1.27 33.066

韩元 1237.75 1238.20 +0.04 -5.07 1174.95

泰铢 35.67 35.63 -0.11 +0.98 36.02

菲律宾披索 47.55 47.52 -0.06 -1.37 46.90

印尼卢比 13381.00 13365.00 -0.12 +3.02 13785.00

印度卢比 68.53 68.62 +0.13 -3.48 66.15

马币 4.2110 4.2115 +0.01 +1.88 4.2900

人民币 6.5468 6.5413 -0.08 -0.84 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/王颖/蔡美珍；审校 王兴亚/艾茂林/孙茉莉)

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