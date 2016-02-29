新兴汇市：韩元触及五年半低点，美国乐观数据提振美元

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透2月29日 -
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印尼卢比 13381.00 13365.00 -0.12 +3.02 13785.00
印度卢比 68.53 68.62 +0.13 -3.48 66.15
马币 4.2110 4.2115 +0.01 +1.88 4.2900
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全部现汇报价 (编译 张涛/王颖/蔡美珍；审校 王兴亚/艾茂林/孙茉莉)
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