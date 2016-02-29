国际油市：布兰特原油小升但美国原油下跌，市场观察油价是否已触底

“显然，油市仍面临巨大下跌风险...但美国原油市场似乎已经走过最糟糕阶段，油价料将开始爬升，从而缓解库存压力。”JBC Energy Asia的主管Richard Gorry说道。

“美国产量的最新数据也带来支撑，因反映出低油价终于产生了影响。”

上周五的数据显示，美国页岩油生产商已经是连续第十周减少活跃钻机数量，令之降到2009年12月以来的最低水平，分析师预计这将导致今年产能减少60万桶/日。

“整体钻机数量目前已降至维持石油持续产出所需水平的下方，鉴于此，产出正开始下降。”船运经纪商Banchero Costa表示，并预计2016年美国石油产能料较上年减少5%至870万桶/日。（完）

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