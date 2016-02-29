亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收盘小跌，因日圆上扬及中国股市挫跌

美元兑日圆 周一亚洲尾盘跌至112.90，上周五上涨约0.9%至114.00的高位，因良好的美国经济数据帮助重振美联储今年加息的前景。

之前美国的数据显示， 美国1月消费者支出稳健上涨，核心通胀实现四年来最大升幅。

“上海股市下跌也打压投资者人气，但股市的下跌未引发上海期胶市场出现大量卖盘，”Jiong Gu称。

中国股市沪综指周一收挫2.9%，并创一个月来收盘新低。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。在目前基本面和资金面并不配合的情况下，技术面主导市场情绪，今日大盘开市后即重挫，沪综指数次逼近前期低点2,638点，尾市才脱离低点。

上海5月期胶 收低135元人民币，报每吨10,280元。

新加坡SICOM-4月期胶 报每公斤113.6美分，上涨0.1美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>