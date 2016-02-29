金属期市：铜价自三个月高点回落，油价持稳给予支撑

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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0717GMT，LME三个月期铜 下跌1.1%至每吨4,654美元。上交易日涨2.2%，且盘中触及11月16日以来高点4,771美元。
经纪商Triland称，铜价周五大涨后缺乏后续买盘跟进，显示涨势不能让市场感到信服。
“我们认为这对铜价相当不利，技术性大涨后明显没有了买盘。似乎要经历更多横盘波动，”Triland在报告中称。
担心会出现新一波全球衰退的投资者希望，未来一周出炉的经济数据将会显示，在结束金融危机开始缓慢复苏八年之后，世界经济仍保留着一些增长势头。
金属市场将关注周二的中国工业生产数据，和周五的美国非农就业报告。
上海期货交易所期铜 收高0.1%至每吨35,840元人民币(5,474.35美元)。(完)
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(编译 张明钧/艾茂林; 审校 王洋/孙茉莉)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选