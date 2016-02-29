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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 15:55 BJT

香港个股：Elliott呼吁东亚银行董事会解除两大股东自由买卖股份限制

路透香港2月29日 - 国际对冲基金Elliott Capital周一发布声明，公开呼吁东亚银行 董事会解除所有妨碍两位最大股东自由买卖东亚股份的限制。

持有东亚7%股份的Elliott此前以第四大股东身份促请东亚以溢价卖盘的方式为股东创造合理价值，惟遭到东亚董事会拒绝。

Elliott周一再度呼吁东亚董事会立即采取行动，以允许市场自由评估东亚的真正价值，包括解除妨碍东亚两位最大股东自由买卖东亚股份的所有合同限制，以及开展竞价程序。

就Elliott上述行动，东亚发言人未有即时回覆路透的电邮查询。

东亚为香港五间本地系统重要性银行之一，但股权分散，最大股东日本三井住友 的持股比例为17.43%，第二大股东西班牙银行Caixa Bank 及第三大股东国浩 分别持股17.24%及14.15%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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