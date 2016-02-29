香港个股：Elliott呼吁东亚银行董事会解除两大股东自由买卖股份限制

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透香港2月29日 - 国际对冲基金Elliott Capital周一发布声明，公开呼吁东亚银行 董事会解除所有妨碍两位最大股东自由买卖东亚股份的限制。
持有东亚7%股份的Elliott此前以第四大股东身份促请东亚以溢价卖盘的方式为股东创造合理价值，惟遭到东亚董事会拒绝。
Elliott周一再度呼吁东亚董事会立即采取行动，以允许市场自由评估东亚的真正价值，包括解除妨碍东亚两位最大股东自由买卖东亚股份的所有合同限制，以及开展竞价程序。
就Elliott上述行动，东亚发言人未有即时回覆路透的电邮查询。
东亚为香港五间本地系统重要性银行之一，但股权分散，最大股东日本三井住友 的持股比例为17.43%，第二大股东西班牙银行Caixa Bank 及第三大股东国浩 分别持股17.24%及14.15%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5