香港数据：1月底止外汇基金总资产升至35,274亿港元--金管局

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透香港2月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至今年1月底外汇基金总资产为35,274亿港元，较上月底增加985亿港元。
其中外币资产增加746亿港元，港元资产亦增加239亿港元。
货币发行局帐目显示，1月底的货币基础为16,129亿港元，较2015年12月底增加212亿港元，增幅为1.3%。货币基础增加，主要是由于负债证明书总额增加，反映于农历新年前后对纸币的季节性需求。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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