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市场报道 | 2016年 2月 29日 星期一 16:37 BJT

全球贵金属：2月26日SPDR黄金持仓增加0.27%，iShares白银持仓不变

路透2月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较周四增加0.27%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,512,080.5 2月26日 24,445,151.5 2月25日 66,929.0 0.27%

iShares 311,618,510.2 2月26日 311,618,510.2 2月25日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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