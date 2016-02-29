《汇市简讯》英镑/美元由七年低位回升后，在38.2%费波纳奇位受阻

* 英镑/美元先受到空仓获利了结之助而上扬，之后在1.3917前方遭遇阻力

* 1.3917为英镑由1.4042美元跌至1.3841的38.2%回档位。1.4042为上周五伦敦早盘高位，1.3841为亚洲盘触及的七年低位