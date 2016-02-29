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市场报道 | 2016年 2月 29日 星期一 16:44 BJT

《汇市简讯》英镑/美元由七年低位回升后，在38.2%费波纳奇位受阻

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* 英镑/美元先受到空仓获利了结之助而上扬，之后在1.3917前方遭遇阻力

* 1.3917为英镑由1.4042美元跌至1.3841的38.2%回档位。1.4042为上周五伦敦早盘高位，1.3841为亚洲盘触及的七年低位

* 受英国脱欧风险影响，逢高出脱英镑的操作成为主流

* ORB为英国独立报所作的民调显示，52%英国民众支持脱欧

* 《投资焦点》英镑能否过得了英国脱欧这一关，全凭“陌生人的善意” (完)

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