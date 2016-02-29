《汇市简讯》英镑/美元由七年低位回升后，在38.2%费波纳奇位受阻

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
0830GMT
* 英镑/美元先受到空仓获利了结之助而上扬，之后在1.3917前方遭遇阻力
* 1.3917为英镑由1.4042美元跌至1.3841的38.2%回档位。1.4042为上周五伦敦早盘高位，1.3841为亚洲盘触及的七年低位
* 受英国脱欧风险影响，逢高出脱英镑的操作成为主流
* ORB为英国独立报所作的民调显示，52%英国民众支持脱欧
* 《投资焦点》英镑能否过得了英国脱欧这一关，全凭“陌生人的善意” (完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选