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债券 | 2016年 2月 29日 星期一 17:02 BJT

欧元债市：德国公债收益率接近10个月低点，通缩幽灵逼近

欧洲央行可能在3月10日会议将存款利率调低至更深负值区域并加速资产购买计划。分析师称，即便市场已消化这种可能性，欧债收益率可能也会在疲弱数据影响下进一步下滑。

“有鉴于上周五各国各自公布的情况，今日欧元区HICP初步预估值潜在下滑存下行风险，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。

“围绕欧洲央行将采取更激进刺激措施的猜测...可能升温。”

德国10年期公债收益率 小跌至0.15%，逼近上周所及10个月最低0.128%。

多数其它欧元债收益率日内持平或略跌。

爱尔兰指标公债收益率 略升，因选举未果加大了该国持续数周陷入政治混乱的可能性。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)

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