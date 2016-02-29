欧元债市：德国公债收益率接近10个月低点，通缩幽灵逼近

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
欧洲央行可能在3月10日会议将存款利率调低至更深负值区域并加速资产购买计划。分析师称，即便市场已消化这种可能性，欧债收益率可能也会在疲弱数据影响下进一步下滑。
“有鉴于上周五各国各自公布的情况，今日欧元区HICP初步预估值潜在下滑存下行风险，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。
“围绕欧洲央行将采取更激进刺激措施的猜测...可能升温。”
德国10年期公债收益率 小跌至0.15%，逼近上周所及10个月最低0.128%。
多数其它欧元债收益率日内持平或略跌。
爱尔兰指标公债收益率 略升，因选举未果加大了该国持续数周陷入政治混乱的可能性。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选