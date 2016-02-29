《汇市简讯》欧元/美元反弹升势短暂，技术面偏空

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
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* 欧元/美元反弹升势昙花一现，目前在1.0925美元，之前曾升至1.0963
* 技术面看来偏空，图表 tmsnrt.rs/1Th4QXs
* 若跌破2月3日低点1.0904，将结束修正走势，重回下跌趋势
* 美国/德国公债收益率差距扩大之势仍持续，无视股市不稳表现
* 两年期公债利差目前为133.6个基点。市场消化了更多美联储政策趋紧的预期
* 但投机客的欧元净空仓减少 (完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选