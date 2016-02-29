《汇市简讯》欧元/美元反弹升势短暂，技术面偏空

* 欧元/美元反弹升势昙花一现，目前在1.0925美元，之前曾升至1.0963

* 技术面看来偏空，图表 tmsnrt.rs/1Th4QXs

* 若跌破2月3日低点1.0904，将结束修正走势，重回下跌趋势

* 美国/德国公债收益率差距扩大之势仍持续，无视股市不稳表现

* 两年期公债利差目前为133.6个基点。市场消化了更多美联储政策趋紧的预期