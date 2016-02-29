路透伦敦2月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五留下外包日线(outside day)，并侵蚀了当前的通道底部。收在此处下方将诱发恢复空头趋势，目标为1.0560/1.0457。初步阻力位于9月低点1.1087，在受阻于20日均线1.1118之际，市场将直接面临卖压。我们持续认为1.1377为中期高点。

美元/日圆：上周守在近期低点110.98的上方，周五延续反弹走势，但是还没攻克20日均线位置114.37。这就是低点了吗？或许是，但是要确认此处为低点，必须至少收在近期高点114.87及费波纳奇技术位115.10上方，最好能够重回8月低点116.15之上。目前艾略特波浪情况偏空，仍有下跌风险。目前我们将中和我们的看法，担心近期的上涨速度暗示着行情会有较大转折。若跌破110.98，我们预料将会跌至106.63，即从2012年开始上涨走势的38.2%回档位。

英镑/美元：周五呈现外包日线型态，不仅仅是已经出现13波，日线相对强弱指标(RSI)也还没确认新低，因此必须小心谨慎。初步目标仍为2009年低点1.3502，跌破1.3500后的初步目标为1985年走势的78.6%回档位1.2750。市场应会认定1月低点1.4083为近期阻力，20日均线切入位1.4302为近期阻力。短期下降趋势线切入位1.4407将强化阻力，在此价位下我们维持看空。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0918 1.0931 -0.12 +0.53 1.0860

美元/日圆 112.87 113.99 -0.98 -6.18 120.30

欧元/日圆 123.27 124.60 -1.07 -5.52 130.47

美元/瑞郎 0.9987 0.9963 +0.24 -0.31 1.0018

英镑/美元 1.3872 1.3868 +0.03 -5.88 1.4738

美元/加元 1.3572 1.3510 +0.46 -1.93 1.3839

美元/离岸人民币 6.5485 6.5438 +0.07 -0.30 6.5680

澳元/美元 0.7132 0.7128 +0.06 -1.97 0.7275

新西兰元/美元 0.6597 0.6625 -0.42 -3.34 0.6825

欧元/瑞郎 1.0909 1.0895 +0.13 +0.21 1.0886

欧元/英镑 0.7869 0.7877 -0.10 +6.81 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3238 9.3511 -0.29 +1.67 9.1705

美元/挪威克朗 8.7018 8.6839 +0.21 -1.56 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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