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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 17:54 BJT

《全球汇市》日圆兑美元反弹，股市走势疲软再度激发避险买气

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0915 1.0931 -0.15 +0.51 1.0860

美元/日圆 112.89 113.99 -0.96 -6.16 120.30

欧元/日圆 123.23 124.60 -1.10 -5.55 130.47

美元/瑞郎 0.9992 0.9963 +0.29 -0.26 1.0018

英镑/美元 1.3862 1.3868 -0.04 -5.94 1.4738

美元/加元 1.3571 1.3510 +0.45 -1.94 1.3839

美元/离岸人民币 6.5483 6.5438 +0.07 -0.30 6.5680

澳元/美元 0.7133 0.7128 +0.07 -1.95 0.7275

新西兰元/美元 0.6597 0.6625 -0.42 -3.34 0.6825

欧元/瑞郎 1.0908 1.0895 +0.12 +0.20 1.0886

欧元/英镑 0.7871 0.7877 -0.08 +6.84 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3268 9.3511 -0.26 +1.70 9.1705

美元/挪威克朗 8.7080 8.6839 +0.28 -1.49 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 蔡美珍/王洋/刘秀红/艾茂林；审校 王颖/高琦/张明钧)

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