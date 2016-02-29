重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位短端料略低二级，长端则偏谨慎

* 招标品种：国开行3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：3年：60亿元；5/7年：70亿元；10年：120亿元

* 招标时间: 3/5年：3月1日9:30-10:30；7/10年：3月1日9:30-11:20

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.70%-2.83%；2.95%-3.10%；3.27%-3.31%；3.14%-3.18%

* 预测均值: 2.77%；3.02%；3.28%；3.15%

路透北京2月29日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至10年四期债。路透调查显示，近期现券二级市场走势僵持，资金虽属紧平衡但仍相对偏松，且央行公开市场维稳姿态犹在，故预计明日三年和五年需求较好，定位略低于二级；而七年和10年期料表现稍差，定位接近二级。

从路透所收集的各机构预测结果区间可看出，目前市场对短端分歧较大，三年和五年预测区间宽度达13-15bp（基点），主因资金宽松下仍有供给压力存在。不过相较于长端，市场整体仍相对看好短端，对长端则偏谨慎。

“算上实际操作中的返费，三年和五年的估计需求还行，会低些；七年和10年的不太看好。”上海一银行交易员说，“长端风险比较大，短的反正买了放杠杆也还好，（短债）流动性还行。”

华南一银行交易员称，今日股市大跌，估计明天一级需求不错，今天国债期货亦录得上涨，不过目前经济前景仍不明朗，市场在缩短久期，短端需求料稍好；今日农发行招标结果一般，特别是10年期结果较高，或会影响明日国开行招标。

一级市场方面，今日的农发行1-10年五期固息债招标情况属中规中矩，一年短债需求仍最好，而10年长债也未如此前市场预期般定位在3.40%以上，需求尚可。

前述上海的银行交易员补充称，“（目前市场）情绪还是不好，而且供给的压力慢慢凸显了，现在每天都有债，明显感觉负责投标的同事压力很大，到处拉客户。”

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10年期品种的最新收益率为2.8539%、3.0953%、3.2956%和3.1734%。

明日招标四期债中，三年品种为国开行今年第八期新发债，其余三期均为增发债。其中五年和七年期为今年第六期 和第七期 的增发债，10年期为2015年第18期 增发债，票面利率依次为2.96%、3.24%和3.74%。

具体发行条款如下：

2016年第八期新发债、2016年第六、七期及2015年第18期增发债

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发行上限 3年：60亿元；5/7年：70亿元；10年：120亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：3月1日9:30-10:30；7/10年：3月1日9:30-11:20

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 3/3

起息日 3年：3/3；5年：2/18

7年：2/25；10年：2015/9/10

分销期 3/2-3/3

上市日 3/7

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%