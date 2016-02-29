《图表新闻》央行印钞举措效力渐失

路透法兰克福2月29日 - 全球各大央行大举印钞产生的经济扶持效力日趋减弱，全球经济前途未卜。

这促使全球经济领导人研究替代方案，比如通过改革刺激经济，尽管这不会带来立竿见影的改变。

下图显示2008年危机之后印钞举措提振经济复苏，但该手段对经济增长的刺激效力逐渐减弱。(reut.rs/1Th9HYJ)

二十国集团(G20)财长和央行行长周六宣布，他们需要研究超低利率和印钞以外的方案来扶助经济。(完) (编译 王颖；审校 高琦)