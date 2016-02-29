《图表新闻》央行印钞举措效力渐失

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透法兰克福2月29日 - 全球各大央行大举印钞产生的经济扶持效力日趋减弱，全球经济前途未卜。
这促使全球经济领导人研究替代方案，比如通过改革刺激经济，尽管这不会带来立竿见影的改变。
下图显示2008年危机之后印钞举措提振经济复苏，但该手段对经济增长的刺激效力逐渐减弱。(reut.rs/1Th9HYJ)
二十国集团(G20)财长和央行行长周六宣布，他们需要研究超低利率和印钞以外的方案来扶助经济。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选