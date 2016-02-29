欧洲汇市：英镑兑美元在接近七年低位处徘徊，受累于脱欧担忧

“我们估计汇率水准将受到英国经常账赤字可能出现的急剧修正的影响，认为欧元/英镑可能走向平价，”瑞银集团(UBS)的宏观策略师Jeff Greenberg表示。

英镑抛售潮上周愈演愈烈，因企业和投资者纷纷规避英国脱欧风险。部分卖家认为英镑将跌至1.35美元或更低。

德意志银行表示，英国脱欧不确定性可能导致英镑在2016年底前跌至1.28美元，2017年底前跌至1.15美元。

关于脱欧将会推迟英国央行升息的预期，也打击英镑。(完)

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