荷兰在数万申请避难的人中发现10名叙利亚战犯嫌疑人

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿姆斯特丹2月29日 - 荷兰移民部长Klaas Dijkhoff周一称，荷兰当局在去年申请避难的5.9万人中发现约30名战犯嫌疑人，其中三分之一为叙利亚人。

他在一封信中公布上述数据，对议员的质询作出回应。其中很多议员一直呼吁政府启动遣返涉嫌实施暴行或违反荷兰法律的移民。

Dijkhoff表示，10名嫌疑人来自叙利亚，其余的战犯嫌疑人来自厄立特里亚、苏丹、尼日利亚和格鲁吉亚等国家。

他指出，这些叙利亚人无法被遣返回国，因为国际协定禁止向正在经历冲突的国家进行强制遣返。(完)