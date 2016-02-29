离岸人民币：香港1月末人民币存款环比微幅回升0.12%至8,521亿元--金管局

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透香港2月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布的数据显示，1月末人民币存款余额8,520.98亿元，单月环比微幅回升0.12%。
香港离岸人民币（CNH）资金池于9月、10月环比萎缩后，表现反覆，在11月小幅反弹后，12月又再轻微下跌，今年1月又略为回升。
1月香港跨境贸易结算人民币汇款总额4,801.41亿元，较12月末的6,674.52亿元减少28%。（完）
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