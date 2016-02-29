修正-马来西亚期市：棕榈油期货连涨三日，因2月底库存料低于200万吨

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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(标头应为马来西亚“期市”，非“股市”)
路透吉隆坡2月29日 - 马来西亚棕榈油期货一上涨，连续第三日扩大涨幅，因交易员预计2月底库存将会低于200万吨水平。
交易员表示，在上周经历了五天的下跌之后，技术性修正也扶助了涨势，尽管出口数据下降。上周棕榈油累计下跌1.7%。
5月棕榈油期货合约 收涨0.2%，报每吨2,548马币。
成交量为31,134口。
“交易员预计下次马来西亚棕榈油总署(MPOB)报告时，最终库存将跌破200万吨，”一名吉隆坡交易员表示，指的是MPOB公布2月的数据。
“这令市场保持谨慎，尽管出口恶化。支撑价格的因素还有马币走弱。”
路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，棕榈油预计将测试2,576马币的阻力位，很有可能突破该水准，进而升至2,597-2,618马币区域。
大连5月豆油合约 上涨0.4%，芝加哥豆油合约 微跌0.03%。(完)
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