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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 19:53 BJT

东南亚股市：泰国和印尼股市2月表现最为亮丽，领涨本地区股市

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 332.25 -0.38 -0.11 -0.17 332.82

新加坡 2666.51 17.13 +0.65 -7.50 2882.73

马来西亚 1654.75 -8.69 -0.52 -2.23 1692.51

泰国 1332.37 -10.70 -0.80 +3.44 1288.02

印尼 4770.96 37.81 +0.80 +3.87 4593.01

菲律宾 6671.04 -100.26 -1.48 -4.04 6952.08

越南 559.37 -6.74 -1.19 -3.40 579.03

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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