东南亚股市：泰国和印尼股市2月表现最为亮丽，领涨本地区股市

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 332.25 -0.38 -0.11 -0.17 332.82
新加坡 2666.51 17.13 +0.65 -7.50 2882.73
马来西亚 1654.75 -8.69 -0.52 -2.23 1692.51
泰国 1332.37 -10.70 -0.80 +3.44 1288.02
印尼 4770.96 37.81 +0.80 +3.87 4593.01
菲律宾 6671.04 -100.26 -1.48 -4.04 6952.08
越南 559.37 -6.74 -1.19 -3.40 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选