国际油市：亚洲燃料油现货价差和跨月价差双双走坚，买卖价差扩大

路透新加坡2月29日 - 亚洲燃料油现货价差和跨月价差周一双双走坚，尽管新加坡估价程序中买卖双方报价差距扩大。

交易员表示，上周380cst燃料油面临来自卖家深度贴水的压力，周一的卖方报价则远没有那么激进。

“比如周五，我们看到有好几笔交易以大约每吨贴水5美元成交，一些交易的贴水甚至高于6美元。”

不过周一仅有一笔交易以每吨较新加坡报价贴水3美元成交。

尽管380cst燃料油的买方报价周一依旧较低，在每吨较新加坡报价贴水约4-8美元，但新加坡定价程序中卖价大幅提高，甚至出现了升水的报价。

“我不太确定这其中的原因，”一位在新加坡的交易员说，“今天买卖双方似乎有点脱钩。”

380cst燃料油近月跨月价差较上周五收盘价反弹0.25美元，结算价报在每吨较新加坡报价贴水3.75美元。

尽管报告有一笔交易，现货贴水还是较周五大幅反弹，上涨1.74美元至每吨较新加坡报价贴水3.53美元。

在现货交易中，贡渥(Gunvor)以每吨较新加坡报价贴水3美元的价格，向中石油出售20,000吨380cst燃料油船货。(完)

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