美国个股：巴菲特称买入IBM股票可能是个错误--CNBC

路透纽约2月29日 - 伯克希尔哈撒韦 董事长兼执行长巴菲特(Warren Buffett)周一对CNBC称，买进IBM 股票可能是个错误，自去年底以来他一直在买入更多美国股票。

伯克希尔哈撒韦在周六发布的年度股东信件中称，尽管截至12月31日止因持有IBM而录得26亿美元的亏损，但该公司计划仍将持有IBM股票。

巴菲特对CNBC称迄今为止他并不认为持有IBM股票是个错误。但他表示，这“有可能”是个错误。

但他表示，总体来说，股票会随着时间推移上涨。

“去年底以来我们买入了更多的股票，”巴菲特称。(完)