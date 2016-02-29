美国个股：巴菲特称买入IBM股票可能是个错误--CNBC

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透纽约2月29日 - 伯克希尔哈撒韦 董事长兼执行长巴菲特(Warren Buffett)周一对CNBC称，买进IBM 股票可能是个错误，自去年底以来他一直在买入更多美国股票。
伯克希尔哈撒韦在周六发布的年度股东信件中称，尽管截至12月31日止因持有IBM而录得26亿美元的亏损，但该公司计划仍将持有IBM股票。
巴菲特对CNBC称迄今为止他并不认为持有IBM股票是个错误。但他表示，这“有可能”是个错误。
但他表示，总体来说，股票会随着时间推移上涨。
“去年底以来我们买入了更多的股票，”巴菲特称。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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