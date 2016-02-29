国际油市：供给充足令亚洲石脑油裂解价差下跌，市场交易清淡

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透新加坡2月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至六日低点每吨62.25美元，因供应持续较高；前一交易日曾触及八日高位。
“即期石脑油供应依旧较多，尽管近期有买盘，但亚洲似乎消化不了这些船货，”一位新加坡行业消息人士称。
一些交易商此前曾预计石脑油基本面将走坚，因他们认为多数亚洲裂解装置都在以较高水平运转，而且市场需要石脑油。
较之石脑油，替代的液化石油气(LPG)价格没有什么吸引力，这阻碍了石化生产企业从石脑油转而使用LPG。
交易商称，过去两个月大量欧洲石脑油运往亚洲，可能已抵消了市场缺少LPG的影响。
亚洲汽油裂解价差周一从2月26日所及的三周半高位9.39美元水平上，下滑13.3%至每桶8.15美元。新加坡现货市场上未见有交易达成。
在美国，对冲基金和其它大型金融投机者以大幅增加对油价的多头押注。
官方数据显示，上周美国汽油库存出现11月以来的首次下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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