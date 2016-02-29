美国个股：伊坎旗下投资公司欲收购汽车零部件商Federal-Mogul剩余股份

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透2月29日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)旗下的投资公司提出收购要约，将购买其尚未拥有的汽车零部件厂商Federal-Mogul Holdings Corp 的18%股份，出价为大约2.13亿美元。
Icahn Enterprises LP 一直在关注汽车行业。该行业是其第二大营收来源。
该公司其提出以每股7美元现金的价格进行收购，这要比Federal-Mogul上周五的收盘价溢价约41%。Icahn Enterprises目前已持有Federal-Mogul的82%股份。
基于到9月30日Federal-Mogul发行的股票数量，这一报价给予其估值约为12亿美元。
Federal-Mogul称，其董事会将委派一特别委员会审议这一报价。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选