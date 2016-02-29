美国个股：伊坎旗下投资公司欲收购汽车零部件商Federal-Mogul剩余股份

路透2月29日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)旗下的投资公司提出收购要约，将购买其尚未拥有的汽车零部件厂商Federal-Mogul Holdings Corp 的18%股份，出价为大约2.13亿美元。

Icahn Enterprises LP 一直在关注汽车行业。该行业是其第二大营收来源。

该公司其提出以每股7美元现金的价格进行收购，这要比Federal-Mogul上周五的收盘价溢价约41%。Icahn Enterprises目前已持有Federal-Mogul的82%股份。

基于到9月30日Federal-Mogul发行的股票数量，这一报价给予其估值约为12亿美元。

Federal-Mogul称，其董事会将委派一特别委员会审议这一报价。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)