南非汇市：兰特兑美元大幅反弹，因南非总统称没有和财长不和

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透约翰内斯堡2月29日 - 南非兰特兑美元周一大幅反弹，此前南非总统祖马表示，他和财长戈尔丹没有不和，此前媒体报导称两人意见不合。
兰特兑美元周五下挫近4%，为2011年来最大单日跌幅，此前戈尔丹表示，有人尝试损害他的个人名誉和财政部的诚信。
戈尔丹发表声明，回应此前一报章的报导。该报导援引消息人士称，戈尔丹收到南非特警组Hawks的信件查问他对税务局所知道的事情后，戈尔丹威胁将会辞职。
在那之前有媒体报导，戈尔丹和税务局局长有矛盾。
Hawks也表示，并没有对戈尔丹展开调查。
1554 GMT，兰特兑美元 大涨逾2%，报15.8300兰特，周五收报16.1600兰特。(完)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选