南非汇市：兰特兑美元大幅反弹，因南非总统称没有和财长不和

路透约翰内斯堡2月29日 - 南非兰特兑美元周一大幅反弹，此前南非总统祖马表示，他和财长戈尔丹没有不和，此前媒体报导称两人意见不合。

兰特兑美元周五下挫近4%，为2011年来最大单日跌幅，此前戈尔丹表示，有人尝试损害他的个人名誉和财政部的诚信。

戈尔丹发表声明，回应此前一报章的报导。该报导援引消息人士称，戈尔丹收到南非特警组Hawks的信件查问他对税务局所知道的事情后，戈尔丹威胁将会辞职。

在那之前有媒体报导，戈尔丹和税务局局长有矛盾。

Hawks也表示，并没有对戈尔丹展开调查。