USDA报告：2月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 02/25/2016 02/18/2016 02/18/2016 02/26/20 15 初值 修正值 前值 小麦 371,934 269,713 245,464 480,754 燕麦 0 0 0 0 大麦 0 0 0 3,294 玉米 737,602 908,810 900,323 1,281,604 高粱 108,680 217,106 212,278 204,819 大豆 1,048,841 1,548,202 1,531,401 650,667 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 14,794,202 16,997,993 燕麦 1,799 200 大麦 29,702 150,614 玉米 14,760,384 18,586,618 高粱 5,157,019 4,763,533 大豆 38,472,823 41,922,613 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)