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货币新闻 | 2016年 3月 1日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：2月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 02/25/2016    02/18/2016    02/18/2016    02/26/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       371,934       269,713       245,464       480,754
    燕麦 　          0             0             0             0
    大麦         　　0             0             0         3,294
    玉米     　737,602       908,810       900,323     1,281,604
    高粱       108,680       217,106       212,278       204,819
    大豆     1,048,841     1,548,202     1,531,401       650,667
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    14,794,202     16,997,993
    燕麦         1,799            200
    大麦        29,702        150,614
    玉米    14,760,384     18,586,618
    高粱     5,157,019      4,763,533
    大豆    38,472,823     41,922,613
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 母红；审校 利棣儿)

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