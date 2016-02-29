金属期市：期铝触及四个半月高位，此前中国降低存款准备金率

* 中国降低存准以刺激经济成长

* 1月智利铜减产14%

路透伦敦2月29日 - 期铝周一触及四个半月高位，而期铜减跌幅，此前最大金属消费国中国降低金融机构存款准备金率，为提振乏力的经济成长作出努力。

投资者对中国央行的措举表示欢迎。中国央行周一决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

“中国为稳定经济成长步伐和人民币汇率的任何主动政策将被认为对商品市场有利，”渣打银行驻伦敦的金属分析师Nicholas Snowdon说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收涨0.8%，报每吨1,573美元，此前触及10月15日来最高1,589美元。

LME现货铝较指标三个月期铝升水CMAL0-3 上涨至18美元，为去年4月来最高，显示短期供应紧张。

消息人士称，一些大型铝生产商寻求上调对日本买家4-6月原铝船货较伦敦金属交易所(LME)的现货升水，升水将较上季攀升14-18%。

LME金属价格在亚洲交易时段受挫，因中国股市下跌，周末G20会议缺乏具体促进经济增长措施，打击市场人气。

在中国央行降准的消息传出后，LME期铜 扳回大部份跌幅，收低0.2%，报每吨4,695美元，稍早下跌最多1.3%.

智利1月铜产量减少13.8%的消息，也支撑铜市。

金属市场投资者等待将在周二出炉的中国工业生产数据和将在周五的公布美国非农就业数据。