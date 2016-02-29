日韩经济指标预测--3月1日-3月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月29日当周 2月29日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 1月 -2.7% -4.4% 所有家庭支出(较前月) +0.3% +1.0% 2330 日本求才求职比 1月 1.27 1.27 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +11.2% 3月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -15.5% -18.8% 进口(较上年同期) -15.4% -20.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差52.0 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.2 2300 韩国经常账收支(亿美元) 1月 -- 盈余90.0 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 -2.2% -1.9% 工业生产(较上月) -0.6% +1.3% 服务业产出(较前月) -- 持平 3月2日(三) 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.0% +0.8% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超19,743 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,410 3月3日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,672.9 3月4日(五) -- 日本加班工资 1月 -- +0.8% 3月7日当周 3月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,481 3月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- -0.7 领先指标 -- -1.2 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 -- 盈余9,607 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -- -0.4% 环比年率 -- -1.4% 3月8日(二) 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 42.5 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 46.6 (完)