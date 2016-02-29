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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--3月1日-3月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值     
    
    2月29日当周
    
    2月29日(一)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)              1月       -2.7%      -4.4%
             所有家庭支出(较前月)                            +0.3%      +1.0%
    2330 日本求才求职比                            1月        1.27       1.27
             失业率                                           3.3%       3.3%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)           第四季         --      +11.2% 
    
    3月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                  2月初值      -15.5%     -18.8%
             进口(较上年同期)                               -15.4%     -20.0%
             贸易收支(亿美元)                                  --    顺差52.0
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)        2月          --        50.2
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                   1月          --    盈余90.0
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                 1月        -2.2%      -1.9%
              工业生产(较上月)                               -0.6%      +1.3%
              服务业产出(较前月)                               --        持平  
    
    3月2日(三) 
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月          --       49.5
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)          2月        +0.1%      持平
                           (较上年同期)                      +1.0%     +0.8% 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周          -- 买超19,743
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --  卖超4,410
    
    3月3日(四) 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                     2月         --     3,672.9    
    
    3月4日(五)
     --  日本加班工资                             1月          --      +0.8%
    
    3月7日当周
    
    3月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                     2月          --     12,481
    
    3月7日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                     1月          --       -0.7
             领先指标                                          --       -1.2
    2350 日本银行放款(较上年同期)                 2月          --      +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)       1月          --  盈余9,607
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)   第四季修正值          --      -0.4%
                              环比年率                         --      -1.4%
    
    3月8日(二)
    0500 日本消费者信心指数                       2月          --       42.5
    0500 日本服务业景气判断指数                   2月          --       46.6 
    (完)

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