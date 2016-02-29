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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--3月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月29日(一)
    
    2330 - 1月就业报告

    2330 - 1月家庭支出
    
    2350 - 10-12月资本支出
    
    3月1日(二)
    
    0130 - 10年期政府公债标售              
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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