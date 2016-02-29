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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月29日当周

3月1日(二)

0030 澳洲建筑许可 1月 -2.0% +9.2%

民间住宅建筑许可 -- +5.4%

0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 200 181

净出口对GDP的贡献率 +0.30% +1.50%

0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00%

3月2日(三)

0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0%

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

最终消费 -- +0.7%

资本支出 -- -4.0%

2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 48.4

3月3日(四)

0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差31 逆差35.35

商品和服务进口 -- -1.0%

商品和服务出口 -- -5.0%

3月4日(五)

0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.4% 持平

3月7日当周

3月6日(日)

2230 澳洲AIG建筑业指数 2月 -- 46.3

3月7日(一)

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2%

网路招聘广告 -- +1.1%

2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5%

3月8日(二)

0030 澳洲NAB企业现况指数 2月 -- 正5

企业信心指数 -- 正2

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.2%

3月8-9日

2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +4.2%

(完)

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