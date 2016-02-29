澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
3月1日(二)
0030 澳洲建筑许可 1月 -2.0% +9.2%
民间住宅建筑许可 -- +5.4%
0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 200 181
净出口对GDP的贡献率 +0.30% +1.50%
0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00%
3月2日(三)
0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0%
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
最终消费 -- +0.7%
资本支出 -- -4.0%
2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 48.4
3月3日(四)
0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差31 逆差35.35
商品和服务进口 -- -1.0%
商品和服务出口 -- -5.0%
3月4日(五)
0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.4% 持平
3月7日当周
3月6日(日)
2230 澳洲AIG建筑业指数 2月 -- 46.3
3月7日(一)
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2%
网路招聘广告 -- +1.1%
2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5%
3月8日(二)
0030 澳洲NAB企业现况指数 2月 -- 正5
企业信心指数 -- 正2
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.2%
3月8-9日
2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +4.2%
(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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