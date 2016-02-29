《美国重要政经日程》--3月1日

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 美国商务部公布1月建筑支出
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券；并标售52周期国库券
2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。