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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 68.81 +1.90 +2.84 4171951

京东 25.71 +0.30 +1.18 14091484

新浪 42.72 -1.34 -3.04 366140

搜狐 43.47 -1.25 -2.80 275343

网易 134.61 -0.77 -0.57 1316438

百度 173.42 -0.38 -0.22 3950723

台湾

台湾积体电路 23.55 -0.22 -0.93 1364552

联电 2.07 +0.02 +0.98 63069

日月光 5.62 +0.01 +0.18 118924

硅品精密 7.58 -0.02 -0.26 684896

和信超媒体 2.96 -0.08 -2.63 15734

友达 2.75 +0.03 +1.10 149376

中华电信 31.39 -0.13 -0.41 55956

台湾国际航电 40.51 +0.11 +0.27 1559337

香港

中国移动 53.49 -0.82 -1.51 203061

中国联通 11.54 -0.05 -0.43 79000

中国电信 48.72 +0.12 +0.25 16317

中芯国际 4.13 -0.11 -2.59 9425

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 张涛)

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