《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月29日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 68.81 +1.90 +2.84 4171951
京东 25.71 +0.30 +1.18 14091484
新浪 42.72 -1.34 -3.04 366140
搜狐 43.47 -1.25 -2.80 275343
网易 134.61 -0.77 -0.57 1316438
百度 173.42 -0.38 -0.22 3950723
台湾
台湾积体电路 23.55 -0.22 -0.93 1364552
联电 2.07 +0.02 +0.98 63069
日月光 5.62 +0.01 +0.18 118924
硅品精密 7.58 -0.02 -0.26 684896
和信超媒体 2.96 -0.08 -2.63 15734
友达 2.75 +0.03 +1.10 149376
中华电信 31.39 -0.13 -0.41 55956
台湾国际航电 40.51 +0.11 +0.27 1559337
香港
中国移动 53.49 -0.82 -1.51 203061
中国联通 11.54 -0.05 -0.43 79000
中国电信 48.72 +0.12 +0.25 16317
中芯国际 4.13 -0.11 -2.59 9425
(完)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选