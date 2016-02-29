国际油市：2月OPEC原油产量自高位下滑，伊拉克降幅最大--调查

“库尔德油管中断的影响巨大，因为伊拉克出口增加的很大一部分是来自该地区，”Petromatrix分析师Olivier Jakob表示。“这是即期供应，而且数量相当大。”

该油管近几个月每日运送约60万桶石油，自2月17日以来便暂停运送，且可能会关闭至3月中。

尼日利亚的产量亦下滑，皇家荷兰/壳牌石油集团 尼日利亚合资公司在溢油事件后暂停Forcados原油运往出口终端。除此之外，预定出口量本已有所减少。

调查显示，包括穆尔班原油开发区域在内的油田停产维护已造成阿联酋的石油产量下滑。

调查中的消息人士表示，沙特阿拉伯将日产量稳定在1月水准1,020万桶，指称2月多数时候出口稳定。沙特的日产量在6月时达到纪录高位1,056万桶。

在增产国家中，伊朗在1月西方解除制裁后进一步增加产量。伊朗想要拿回在制裁时所失去的市场份额，因此对冻产协议予以抨击。