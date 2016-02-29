加拿大股市：上涨，资源类股上升盖过Valeant大跌

路透多伦多2月29日 - 加拿大主要股指周一上涨，商品市场走坚推动资源类股攀升，而Valeant Pharmaceuticals International 被美国证券交易委员会调查的消息拖累其股价暴跌。

美国原油价格 上涨3%，此前中国采取提振经济措施，石油输出国组织(OPEC)和美国的石油产量下降，沙特誓言要限制市场波动，暗示油价长达20个月的跌势可能触底。

金价上涨超过1%，受助于股市下跌和美国数据疲弱。金价将录得四年来最大月度涨幅，因金融市场普遍动荡，黄金的避险吸引力增强。

材料股劲升1.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高62.56点，或0.49%，报12,860.35点。10大类股中有九种收涨。

涨跌股家数分别为169家和65家，比例为2.60:1。

金融股上涨0.6%。

Valeant暴跌近14%，对股指的拖累最大。此前公司称，正接受美国证券交易委员会(SEC)的调查。加拿大医疗保健类股大跌3.9%。(完)