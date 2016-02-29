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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 07:20 BJT

英国经济：未来一年通胀预期在2月升至五个月高点--YouGov/花旗调查

路透伦敦2月29日 - 据周一公布的一项调查结果，英国公众对于未来12个月的通胀预期在2月升至五个月来最高点。此前的官方通胀数据从零以下回升。

YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀预期从1月的1.2%升至1.5%。

对未来5-10年的通胀预期从2.7%升至2.9%，触及2014年10月以来最高。

花旗的首席英国经济学家Michael Saunders表示，通胀预期相较平均水准依然偏低。

“然而，随着失业率接近5%，职位空缺水平处于纪录高位，若浮现明显迹象显示通胀预期在趋升且正传导至薪资增长，那么货币政策委员会(MPC)可能相当敏感。”他说。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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