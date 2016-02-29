英国经济：未来一年通胀预期在2月升至五个月高点--YouGov/花旗调查

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月29日 - 据周一公布的一项调查结果，英国公众对于未来12个月的通胀预期在2月升至五个月来最高点。此前的官方通胀数据从零以下回升。
YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀预期从1月的1.2%升至1.5%。
对未来5-10年的通胀预期从2.7%升至2.9%，触及2014年10月以来最高。
花旗的首席英国经济学家Michael Saunders表示，通胀预期相较平均水准依然偏低。
“然而，随着失业率接近5%，职位空缺水平处于纪录高位，若浮现明显迹象显示通胀预期在趋升且正传导至薪资增长，那么货币政策委员会(MPC)可能相当敏感。”他说。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。