国际油市：投机客的布兰特原油多头押注为2011年以来最大

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月29日 - 周一公布的数据示，原油投资者押注油价将上涨的期货和期权合约数量，创洲际交易所(ICE)2011年开始有纪录以来最多。
在截至2月23日的当周，货币基金经理人将布兰特原油期货和期权的净多头仓位提高了35,416口至320,289口，比前次在2月2日止当周创下的纪录292,300口还要多。
油价因全球供应过剩而在1月跌至2003年以来最低水准，但自此之后已出现反弹，因看好全球冻产协议将协助消化过剩供应，且有迹象显示美国产量进一步下滑。
自上次布兰特原油在2月11日跌破30美元以来，已反弹约17%至每桶35美元以上，不过油价和仅仅20个月以前的每桶115美元相比仍是小巫见大巫。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。