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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 07:28 BJT

国际油市：投机客的布兰特原油多头押注为2011年以来最大

路透伦敦2月29日 - 周一公布的数据示，原油投资者押注油价将上涨的期货和期权合约数量，创洲际交易所(ICE)2011年开始有纪录以来最多。

在截至2月23日的当周，货币基金经理人将布兰特原油期货和期权的净多头仓位提高了35,416口至320,289口，比前次在2月2日止当周创下的纪录292,300口还要多。

油价因全球供应过剩而在1月跌至2003年以来最低水准，但自此之后已出现反弹，因看好全球冻产协议将协助消化过剩供应，且有迹象显示美国产量进一步下滑。

自上次布兰特原油在2月11日跌破30美元以来，已反弹约17%至每桶35美元以上，不过油价和仅仅20个月以前的每桶115美元相比仍是小巫见大巫。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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