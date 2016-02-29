国际油市：投机客的布兰特原油多头押注为2011年以来最大

路透伦敦2月29日 - 周一公布的数据示，原油投资者押注油价将上涨的期货和期权合约数量，创洲际交易所(ICE)2011年开始有纪录以来最多。

在截至2月23日的当周，货币基金经理人将布兰特原油期货和期权的净多头仓位提高了35,416口至320,289口，比前次在2月2日止当周创下的纪录292,300口还要多。

油价因全球供应过剩而在1月跌至2003年以来最低水准，但自此之后已出现反弹，因看好全球冻产协议将协助消化过剩供应，且有迹象显示美国产量进一步下滑。