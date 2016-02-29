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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 07:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月1日-3月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月29日当周

3月1日(二)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%

GDP环比年率 第四季 持平 +2.3%

GDP(较前月) 12月 +0.1% +0.3%

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调) 2月 -- 49.3

1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0

1500 美国建筑支出(较前月) 1月 0.4% 0.1%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 48.5 48.2

制造业投入物价分项指数 34.5 33.5

制造业就业分项指数 46.4 45.9

制造业新订单分项指数 -- 51.5

1830 美国汽车销量年率(万辆) 2月 1,768 1,758

3月2日(三)

1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 2月 增加19 增加20.5

1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 2月 -- 718.9

3月3日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 2月 -- 75,114

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月27日当周 27.1 27.2

四周均值(万人) -- 27.2

续请失业金人数(万人) 2月10日当周 225 225.3

1330 美国单位劳工成本 第四季修正值 +4.7% +4.5%

非农业生产力 -3.2% -3.0%

1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 49.8

综合PMI -- 50.1

1500 美国工厂订单(较前月) 1月 +2.0% -2.9%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%

耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月修正值 -- +4.9%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.8%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.5%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +3.9%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 53.2 53.5

企业活动分项指数 54.0 53.9

就业分项指数 -- 52.1

新订单分项指数 -- 56.5

投入物价分项指数 -- 46.4

3月4日(五)

1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加19 增加15.1

民间就业岗位(万人) 增加18.5 增加15.8

制造业就业岗位(万人) -- 增加2.9

政府部门就业岗位(万人) -- 减少0.7

失业率 4.9% 4.9%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.5%

每周平均工时 34.6 34.6

劳动力就业参与率 -- 62.7%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差440 逆差434

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.5 逆差5.9

出口(亿加元) -- 453.5

进口(亿加元) -- 459.4

1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 持平 +0.1%

1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.7

经季节调整PMI 59.0 66.0

3月7日当周

3月7日(一)

1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9

2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加186 增加212.7

3月8日(二)

1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 93.9

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 16.59

1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -- +11.3% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 白云)

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