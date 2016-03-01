欧洲经济指标预测--3月1日-3月8日****

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
3月1日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.6%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 49.6 50.0
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 52.5 53.2
0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 50.3 50.3
0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月终值 50.2 50.2
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1 减少2
未经季节调整失业人数(万人) 291.8 292.0
经季节调整失业率 6.2% 6.2%
经季节调整失业人数(万人) -- 273.2
0900 意大利失业率 1月 11.4% 11.4%
0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.0 51.0
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 52.2 52.9
1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.4%
3月2日(三)
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.2% 持平
(较上年同期) +0.1% +0.8%
0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 55.5 55.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -3.0%
3月3日(四)
0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率 第四季 -- 10.60%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 2月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +5.0% +4.4%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 53.1 53.6
0850 法国Markit服务业PMI 2月终值 49.8 49.8
综合PMI -- 49.8
0855 德国Markit服务业PMI 2月终值 55.1 55.1
综合PMI -- 53.8
0900 欧元区Markit服务业PMI 2月终值 53.0 53.0
综合PMI 52.7 52.7
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 55.1 55.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.3% +1.4%
3月4日(五)
0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
3月5-12日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 持平 +1.7%
(较上年同期) 截至2月的三个月 +10.4% +9.7%
3月7日当周
3月7日(一)
0700 德国工业订单(较前月) 1月 -- -0.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -3.3%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正6.0
3月8日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 2月 -- +2.6%
0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 -- 3.8%
经季节调整失业率 -- 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 1月 -- -1.2%
0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 -- 赤字705
0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字7
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差39.4
进口(亿欧元) -- 419.9
出口(亿欧元) -- 380.5
0815 瑞士CPI(较前月) 2月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.3%
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.5% (完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选