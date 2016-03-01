金砖国家：2月29日股汇市收盘纵览

路透3月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报740.33点，上涨0.04%。

中国股市：沪综指收挫2.9%至一个月新低，技术面主导市场情绪

中国汇市：人民币收跌创春节后新低，中美央行对话和两会前料维稳

香港股市：收盘跌逾1%，追随大陆股市跌势

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巴西股市：巴西国家石油公司(Petrobras) 上涨，推升指标股指Bovespa指数 ，该指数收报42,793.859点，上涨2.89%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0021/35，上日收报3.9972/76。

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南非股市：收盘微跌，此前南非总统祖马表示，他和财长戈尔丹没有不和，因之前有媒体报导称两人意见不合。指标Top-40指数 收报43,802.56点，小跌0.13%；大盘综合指数 收报49,415.31点，下跌0.03%。

南非汇市：兰特兑美元大幅反弹，因南非总统称没有和财长不和

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印度股市：震荡收低，此前政府公布的2016/17年预算案税负高于预期，Oil and Natural Gas Corp 等能源类股大跌，BSE指数 收报23,002.00点，跌0.66%；NSE指数 收报6,987.05点，下跌0.61%。

印度汇市：卢比兑美元 升值。此前印度财长杰特利(Arun Jaitley)表示政府将维持2016/17年财政赤字目标不变，使得外界对印度央行可能在4月政策会议降息的预期升温，卢比兑美元收报68.4250/68.4350，创2月4日来最大单日涨幅，上日收报68.62/68.63。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报768.80点，上涨1.5%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报408.20点，上涨1.77%。