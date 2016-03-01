《全球汇市》日圆受追捧，中国最新刺激举措未能激励市场

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
这协助澳元兑美元 守住阵地。澳元最新小升至0.7144美元，在近来从0.7257跌至0.7109后持稳。
澳洲央行对经济的看法一直保持不变，其认为在面临近来全球市场动荡及全球经济增长放缓疑虑重燃下，该国经济仍将逐步重拾动能。
未来24个小时，中国、欧洲及美国将公布一连串的采购经理人指数调查，随着投资人消化这些数据，上述的疑虑将减弱或增强。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0884 1.0871 +0.12 +0.22 1.0860
美元/日圆 112.43 112.66 -0.20 -6.54 120.30
欧元/日圆 122.36 122.49 -0.11 -6.22 130.47
美元/瑞郎 0.9978 0.9980 -0.02 -0.40 1.0018
英镑/美元 1.3926 1.3915 +0.08 -5.51 1.4738
美元/加元 1.3538 1.3538 +0.00 -2.18 1.3839
美元/离岸人民币 6.5533 6.5517 +0.02 -0.22 6.5680
澳元/美元 0.7139 0.7138 +0.01 -1.87 0.7275
新西兰元/美元 0.6600 0.6588 +0.18 -3.30 0.6825
澳元/日圆 80.250 80.430 -0.22 -8.41 87.620
新西兰元/日圆 74.200 74.220 -0.03 -9.49 81.980
英镑/日圆 156.53 156.80 -0.17 -11.67 177.22
澳元/新西兰元 1.0812 1.0828 -0.15 +1.39 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰/王兴亚/郑茵/戴素萍 审校 张涛/许娜/王颖/龚芳)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。