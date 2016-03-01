《全球汇市》日圆受追捧，中国最新刺激举措未能激励市场

这协助澳元兑美元 守住阵地。澳元最新小升至0.7144美元，在近来从0.7257跌至0.7109后持稳。

澳洲央行对经济的看法一直保持不变，其认为在面临近来全球市场动荡及全球经济增长放缓疑虑重燃下，该国经济仍将逐步重拾动能。

未来24个小时，中国、欧洲及美国将公布一连串的采购经理人指数调查，随着投资人消化这些数据，上述的疑虑将减弱或增强。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0884 1.0871 +0.12 +0.22 1.0860

美元/日圆 112.43 112.66 -0.20 -6.54 120.30

欧元/日圆 122.36 122.49 -0.11 -6.22 130.47

美元/瑞郎 0.9978 0.9980 -0.02 -0.40 1.0018

英镑/美元 1.3926 1.3915 +0.08 -5.51 1.4738

美元/加元 1.3538 1.3538 +0.00 -2.18 1.3839

美元/离岸人民币 6.5533 6.5517 +0.02 -0.22 6.5680

澳元/美元 0.7139 0.7138 +0.01 -1.87 0.7275

新西兰元/美元 0.6600 0.6588 +0.18 -3.30 0.6825

澳元/日圆 80.250 80.430 -0.22 -8.41 87.620

新西兰元/日圆 74.200 74.220 -0.03 -9.49 81.980

英镑/日圆 156.53 156.80 -0.17 -11.67 177.22

澳元/新西兰元 1.0812 1.0828 -0.15 +1.39 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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