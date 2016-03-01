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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 08:08 BJT

《中国重要政经日程》--3月1日

=============================今日重要政经日程==========================

3月1日（周二）

*--2016中美央行间首届高端对话“货币政策分化下的全球宏观经济及治理”3月1日-2日在杭州举办。该高端对话是中国央行与美联储合作发起，是中国金融论坛下的定期学术交流机制。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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