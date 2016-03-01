《中国报摘》--中国证券报3月1日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
* 头版头条:
--中国央行宣布，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。受访专家称，目前人民币对美元汇率相对稳定，此时降准不会强化人民币贬值预期。
* 其他:
--中国证券投资基金业协会会长洪磊日前表示，公募基金运作最规范、最透明，产品类别丰富、市场容量大，是养老金进行大规模资产配置与调整的最佳工具，可建设一个由委托人进行大类资产配置、公募基金进行具体投资组合的养老金投资管理制度。
--TCL集团 公告，国开发展基金有限公司拟对其下属子公司深圳市华星光电技术有限公司进行增资，国开发展基金以16.84亿元现金认购华星光电新增注册资本12.66亿元人民币。
--中信证券 公告，公司第一大股东中国中信有限公司于2月26日、2月29日通过自身股票账户增持公司A股股份合计11,093.69万股，持股比例由15.59%增至16.50%。中信有限称，将视情况择机继续增持公司A股股份。
--众信旅游 公布定增方案，拟采用发行股份及支付现金的方式，购买上海携程 等11名股东合计持有的华远国旅100%股权，交易作价26亿元，收购完成后上海携程将持有众信旅游5.07%股份。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。