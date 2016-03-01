《中国报摘》--中国证券报3月1日

--中国央行宣布，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。受访专家称，目前人民币对美元汇率相对稳定，此时降准不会强化人民币贬值预期。

--中国证券投资基金业协会会长洪磊日前表示，公募基金运作最规范、最透明，产品类别丰富、市场容量大，是养老金进行大规模资产配置与调整的最佳工具，可建设一个由委托人进行大类资产配置、公募基金进行具体投资组合的养老金投资管理制度。