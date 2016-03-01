瑞士利率：央行可能缩减负利率豁免范围，但分析师质疑其效果

路透苏黎世2月29日 - 经济学家认为，瑞士央行针对商业银行放在央行的更多存款收费的任何举措，都很有可能不会奏效，从而引发政治反弹而非压制瑞郎升值。

瑞士央行总裁乔丹周六表示，降低银行放在央行的存款能够豁免于负利率规定的水位，是央行政策弹药的一部分，或有助于缓和瑞郎的升值压力。

“目前为止我们并不计划作任何改变，但当然这个豁免门槛是一个可能的政策工具，”乔丹出席上海20国集团(G20)会议时表示。

他的言论推动瑞郎在周一盘初走低，但兑欧元 后来触及1.0808瑞郎，为12月31日以来最高，因部分分析师对央行动用这一工具的预期减弱。

瑞银和瑞士信贷认为央行不太可能迈出这一步，称瑞士央行宁愿使用传统方法，即干预汇市后进一步调降存款利率。

目前银行存放在央行的存款中，超过最低准备金要求20倍的部分会被收取0.75%的利息。央行一旦降低该门槛，若银行决定将这一成本转嫁到散户客户身上，就可能伤害普通的瑞士储户，而难以取得成效。

“将有更多银行不得不支付0.75%的利息，”瑞银分析师Alessandro Bee表示。“这也会提高银行将该成本转嫁到客户身上的可能性。”

他说，针对普通账户持有人收取存款费用可能引发“公众的怒火”，并促使人们储存现金。

“那将威胁到金融体系的稳定，”Bee说。

瑞士信贷分析师Maxime Botteron认为，降低该门槛对市场利率的影响不大。

“瑞士央行相当看重欧元和瑞郎之间的利差，”Botteron指出。“调整这一门槛对该利差不会有实质性的影响。”

不过，其他分析师并不排除央行在瑞郎升值压力加剧的情况下降低该门槛的可能性。